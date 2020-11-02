Только одна смерть от коронавируса зафиксирована в Санкт-Петербурге 2 ноября

Один человек умер от коронавируса в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Только один смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Такие данные приводит федеральный Оперативный штаб на утро 2 ноября. Однако суточная заболеваемость ничуть не упала и опять установила новый впечатляющий рекорд – 923 человека.

- В России подтверждены еще 234 гибели пациентов от коронавирусной инфекции. Из них 53 в Москве, 11 в Московской области и 1 в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в России достигло 28 473 человек. Москва занимает первое место по числу жертв – 6873. Далее идет Санкт-Петербург, где скончались уже 3873 пациента.

Отметим, что по выходным комиссии по летальным исходам обычно не фиксируют смертности, а суммарные данные за несколько дней публикуются во вторник-среду.