Рост заболевания гриппом ожидают в конце ноября в Санкт-Петербурге

Около 2 миллионов петербуржцев обратились за прививкой от гриппа осенью 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ожидают активность гриппа с конца ноября - начала декабря. Об этом в понедельник, 2 ноября 2020 года, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев. Пиковые значения по гриппу, как правило, выпадают на январь-февраль. Поэтому горожан продолжают массово вакцинировать от заболевания.

- Грипп, наряду с коронавирусом, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, вызывает много осложнений. Вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо переболеть сравнительно легко и без осложнений. В условиях распространения коронавирусной инфекции это снизит риск и последствия сочетанной инфекции COVID-19 и гриппа, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Прививочная кампания в Петербурге началась в сентябре. С тех пор уже вакцинированы около 2 миллионов человек, среди них более 402 тысяч детей, 11 тысяч беременных женщин и 436 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями.

Сделать прививку от гриппа можно в любой городской поликлинике. Также в Петербурге дополнительно работают 102 прививочные бригады на 122 объектах и 31 мобильный пункт.