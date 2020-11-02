Обвешанную мусором машину «мастера парковки», заметили на улице Замшина

На улице Замшина кто-то "выбросил" машину на помойку. Фото: vk.com/spb_today

Еще один петербургский «мастер парковки» поплатился за то, что бросил машину не там, где положено. А именно – у контейнера для бытовых отходов. Местные жители не растерялись и украсили автомобиль пакетами с мусором. Такую «новогоднюю елку» заметили в одном из дворов на улице Замшина.

- Очередной «герой», в смысле «паркун дня», - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но и пяти минут не прошло, как под постом моментально развернулась ожесточенная дискуссия. Одни горожане уверены, что парковаться можно и аккуратнее, а другие отстаивают права автомобилистов, уверяя, что по вечерам в тесных дворах машину приткнуть просто некуда: «Только пешеходы могут так сделать, а любой водитель понимает, что парковаться негде. Особенно поздно вечером».

Но нашлись и люди с юмором, которые предположили, что кто-то из соседей просто очень сильно разбогател, купил себе новую машину, а старую выкинул на помойку. Так что все в порядке.