Пьяный мужчина грозил взорвать подъезд жилого дома в Санкт-Петербурге

Мужчина угрожал взорвать дом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который грозил, что устроит взрыв в жилом доме в Приморском районе. В 17:51 часов пятницы, 30 октября 2020 года, на телефон экстренной службы 112 поступил звонок от 42-летнего петербуржца. Он рассказал, что у него есть тротил, который собирается пустить в ход.

- Мужчина заявил, что живет в доме 1 по проспекту Авиаконструкторов и собирается взорвать там подъезд с помощью тротила. На место сразу же прибыли несколько нарядов правоохранителей. В 18:05 часов звонившего мужчину задержали возле указанного дома, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В момент задержания мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Видимо это и побудило его "развлечься" звонками с угрозами.

Во время осмотра подъезда и территории вокруг дома специалисты не нашли никакого тротила или других взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

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