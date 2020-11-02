Маленького котенка с отмороженной лапкой спасают в Санкт-Петербурге

В Петербурге пытаются спасти котенка с отмороженной лапкой Фото: СОЦСЕТИ

"Помогите спасти котенка". Пост с таким призывом к жителям Санкт-Петербурга появился в социальной сети в понедельник, 2 ноября 2020 года. Петербурженка рассказала, что у дома 75, корпус 2, по Ленинскому проспекту заметила малыша с мамой-кошкой. Она увидела, что котенку требуется медицинская помощь, однако поймать животное сама никак не может.

- Помогите спасти котенка. Одна лапка задняя уже отморожена, скорей всего. На вид ему месяц не больше, мама дикая, нужно отловить, - написала в сети женщина.

Она пояснила, что сама справиться с поимкой животного не может - они постоянно прячутся под машинами.

- Готова взять себе на передержку, - добавила неравнодушная петербурженка.

Пользователи сети посоветовали женщине попробовать использовать сачок для поимки. Другие же вовсе рекомендовали отстать от семьи котов, которые явно не выражают желания быть пойманными.