В Ленобласти окровавленный мужчина сдался полиции после убийства жены и угона ее машины

Житель Ярославля, убивший гражданскую жену, приехал сдаваться полиции в Ленобласть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Странный звонок поступил в полицию Тихвинского района Ленобласти днем 1 ноября. Набравший номер «02» мужчина рассказал, что к его дому подъехала машина, из которой вылез окровавленный водитель и сообщил об убийстве своей гражданской жены и попытке свести счеты с жизнью. На место тут же выехал наряд.

- Было установлено, что машина принадлежит 48-летней жительнице Ярославля. Задержанный мужчина пояснил, что пояснил, что три дня назад он убил свою сожительницу и угнал ее автомобиль, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Областные полицейские связались с ярославскими коллегами, и оказалось, что те действительно расследуют дело об убийстве жительницы микрорайона Второе Брагино.

Сейчас убийца задержан, его должны этапировать в Ярославль. 38-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.