Минфин выделил еще 70,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Ленинградской области

Еще 70 млн рублей потратят на лекарства от коронавируса в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство финансов России выделит еще 70,5 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в Ленинградской области. В понедельник, 2 ноября 2020 года, стало известно, что деньги из федерального бюджета направят на закупку лекарств для амбулаторных больных.

- Также готово к подписанию соглашение о выделении 15 млн рублей на закупку комплексной системы ПЦР-диагностики, новая лаборатория по COVID-19 будет установлена в Выборгском районе, - рассказали в администрации области.

Сейчас анализ тестов на коронавирус проводят в 15 областных лабораториях. Каждый день обследуют до 6 тысяч человек.

Также за счет областного бюджета были закуплены лекарства для абмулаторных больных COVID-19 на сумму в 7 миллионов рублей. Кроме того, в регионе обсуждают возможность открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших в "первую волну".