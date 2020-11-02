Ураганный ветер начнется вечером 2 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге

Ураган надвигается на Петербург вечером 2 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга объявило штормовое предупреждение. Главное управление спасателей города предупредило, что по прогнозам синоптиков на Северную столицу надвигается ураганный ветер. Сильные порывы стихии ожидаются уже вечером в понедельник, 2 ноября 2020 года.

- 2 ноября с 21:00 часов и 3 ноября в Санкт-Петербурге ожидается южный и юго-западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, - рассказали в МЧС города на Неве.

Чтобы избежать неприятностей в связи со стихией, горожанам рекомендуется заранее убрать все вещи с открытых балконов. Во время ветра лучше всего закрывать окна, не парковать машины рядом с плохо закрепленными конструкциями и сухими деревьями.

Ураганы - не редкость в Санкт-Петербурге, однако последствия его тяжелы. Так, 18 сентября сильный ветер повалил восемь деревьев. Часто из-за шторма страдают машины, невысокие постройки и даже люди.