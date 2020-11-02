Депутаты хотят очистить Петербург от «газетных» киосков, торгующих кофе вместо прессы

Киоски прессы страдают от нашествия "кофейных коллег". Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты намерены очистить город от псевдогазетных киосков, торгующих на самом деле кофе и выпечкой, но маскирующихся под места распространения свежей прессы. Выкладывая на прилавок пару залежалых журналов, коммерсанты получают право ставить палатку ближе 50 метров к метро, где торговля запрещена.

- Исключение сделано только для цветов, театральных билетов и печатной прессы. Однако в городе стали массово распространяться точки, которые под видом печатных киосков торгуют посторонней продукцией. С помощью одного слова «Пресса» и нескольких журналов они получают по льготой ставке и без торгов выгодные места с высокой проходимостью, - пишет депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Добросовестные же распространитель прессы бьют тревогу: их места занимают, фактически, самозванцы.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты предлагают дать полномочия Комитету по печати контролировать ассортимент в киосках и выделять места у метро, учитывая репутацию компании-продавца.