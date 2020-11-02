Беглова атаковали вопросами о форме обучения школьников после осенних каникул в Санкт-Петербурге

Петербургские родители спросили Александра Беглова о формате обучения после каникул Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родители Санкт-Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с насущным вопросом - в какой форме продолжится обучение детей в школах после окончания осенних каникул. На странице в соцсети градоначальника с воскресенья, 1 ноября 2020 года, горожане высказывают свои опасения из-за возвращения детей в классы, так как заболеваемость коронавирусом в Северной столице растет с каждым днем.

- Подскажите, пожалуйста, будет ли дистанционное или цикличное обучение для младших школьников после каникул? С каждым днем заболеваемость в городе растет. Давно уже побиты все рекорды. Страшно отправлять детей в школу. Принесут оттуда нашим старикам вирус, - написала одна из петербурженок.

Другие родители наоборот считают, что дистанционное обучение - плохой вариант, так как дети плохо усваивают школьную программу.

- Убедительная просьба, для тех, кто не хочет ходить в школу: заберите, пожалуйста, своих детей на домашнее образование и оставьте остальных в покое, - заявила одна из мамочек.

На данный момент правительство не собиралось переводить на удаленку. Напомним, что для разрыва "цепи" заражений в Петербурге увеличили осенние каникулы до 8 ноября.