Богдан Заставный стал главой Комитета по молодежной политике

Богдан Заставный назначен главой "молодежного" комитета. Фото: gov.spb.ru

Богдан Заставный назначен на должность председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление 2 ноября подписал губернатор Александр Беглов. Новый глава комитета уже дал первое интервью. Причем в духе времени.

- Пандемия повлияла на тот функционал, которым занимался комитет. И именно в этом формате нам всем в ближайшее время придется существовать и развиваться, - рассказал Богдан Заставный газете «Петербургский дневник».

Отмечая, что именно молодежь составляет львиную часть волонтеров, которые помогают петербуржцам справляться с коронавирусом, именно развитие добровольческого движения названо основной задачей комитета на ближайшее время.

Отметим, что 2016 года Заставный работал заместителем главы администрации Приморского района Петербурга, а до 25 сентября был замглавы Комитета по молодежной политике, ранее возглавляемого Юлией Аблец.