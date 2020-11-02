Жители Дома Мурузи протестуют против музея Бродского «Полторы комнаты»

Жильцам Дома Мурузи не нравится соседство с музеем Бродского. Фото: Олег ЗОЛОТО

24 декабря в Санкт-Петербурге должен открыться долгожданный музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», расположенный квартире дома 24 по Литейному проспекту, где когда-то жил поэт. Однако не всем такое событие в радость, ведь посетители – это лишние люди в подъезде и шум за стеной.

- В квартире произведена перепланировка помещений. Теперь весь шум проникает в смежные квартиры. Во время мероприятий там используют усилители звука, что категорически нельзя, - пожаловались «Мойке 78» жильцы Дома Мурузи.

Людей также не устраивают планы музейщиков сделать отдельный вход со двора, ведь тогда потенциальные толпы туристов не дадут покоя местным жителям. Некоторые вообще обвиняют основателей музея в попытке заработать денег на имени поэта.

- Билеты стоят 800 рублей. Может быть это коллаборация бизнеса и имени Бродского? Он жил в комнате коммуналке, а сейчас от его памяти страдает весь дом, - возмущаются горожане.

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