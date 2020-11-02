За удары ножом в ягодицу ранее судимый петербуржец получил два года колонии

Удары ножом в ягодицы обошлись петербуржцу в два года колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

На два с лишним года отправится в колонию строгого режима житель Санкт-Петербурга, который нынешней весной не смог пройти мимо чужой драке и влез в самую кучу событий. В руке у мужчины был нож, а кто прав, кто виноват, его не интересовало.

- Не разбираясь в том, кто участвовал в конфликте, а кто нет, относясь безразлично, кто именно станет пострадавшим, нанес колюще-режущий удар в правую ягодицу и копчик одному потерпевшему и в левую ягодицу – другому, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Оба раненных выжили, но были вынуждены обратиться к врачам, чтобы на раны им наложили швы. Вред здоровью оказался легким, и сам буян вину признал, но суд учел поведение нападавшего, его состояние опьянения и то, что ранее петербуржец уже был судим. В итоге судья назначил мужчине наказание в 2 года 3 месяца лишения свободы.