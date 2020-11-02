Лже-газовщиков задержали из-за подозрительного поведения в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали лже-газовщиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, который оказались мошенниками. В пять часов вечера воскресенья, 1 ноября 2020 года, во время патрулирования Кировского района стражи порядка заметили подозрительных граждан у дома 4 по Автовской улице. Мужчины, увидев правоохранителей, попытались скрыться, но не успешно.

- Патрульные остановили подозрительных мужчин и проверили их документы. Оба оказались приезжими из Кемеровской области. Одному 22 года, второму 37, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При себе у мужчин оказались удостоверения сотрудников газовой службы, которые вызвали у полицейский вопросы. Оба были доставлены в отделение по подозрению в мошеннической деятельности.

В тот же вечер в полицию обратился 77-летний пенсионер, житель дома 2 по Автовской улице. Он рассказал, что в час дня к нему в квартиру пришли те самые "газовщики", и заставили купить пожарные датчики за 10 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается.