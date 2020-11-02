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Трое петербуржцев отсудили 1,5 млн рублей за падение на них рекламного щита на Невском проспекте

Суд обязал выплатить ущерб пострадавшим администрацию Центрального района
Лилия КОЗЛОВА
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1,5 миллиона рублей получат трое петербуржцев за упавший на них рекламный щит на Невском проспекте

1,5 миллиона рублей получат трое петербуржцев за упавший на них рекламный щит на Невском проспекте

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трое жителей Санкт-Петербурга смогли через суд добиться денежной компенсации за то, что они пострадали от падения рекламного щита на Невском проспекте. Решение по иску в понедельник, 2 ноября 2020 года, вынес Невский районный суд и назвал ответственной за случившееся администрацию Центрального района.

- 2 января 2019 года у остановки общественного транспорта возле дома 150 по Невскому проспекту внезапно упала рекламная конструкция. Пострадали три человека, которых с места госпитализировали в больницу, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истцы требовали возмещение морального вреда от полиции, как владельца конструкции, а также комитета по печати и администрации района. Также пострадавшие рассказали, что медицинские карты, подтверждающие назначения врача и содержащие информацию об истории болезни, были безвозвратно изъяты в 2019 году УМВД России по Центральному району СПб из медицинских учреждений.

В итоге суд взыскал в пользу истцов чуть больше 1,5 миллиона рублей, вместо 5,5 миллионов, которые хотели пострадавшие. Выплаты взысканы с администрации Центрального района.

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