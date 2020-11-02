Трое петербуржцев отсудили 1,5 млн рублей за падение на них рекламного щита на Невском проспекте

1,5 миллиона рублей получат трое петербуржцев за упавший на них рекламный щит на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трое жителей Санкт-Петербурга смогли через суд добиться денежной компенсации за то, что они пострадали от падения рекламного щита на Невском проспекте. Решение по иску в понедельник, 2 ноября 2020 года, вынес Невский районный суд и назвал ответственной за случившееся администрацию Центрального района.

- 2 января 2019 года у остановки общественного транспорта возле дома 150 по Невскому проспекту внезапно упала рекламная конструкция. Пострадали три человека, которых с места госпитализировали в больницу, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истцы требовали возмещение морального вреда от полиции, как владельца конструкции, а также комитета по печати и администрации района. Также пострадавшие рассказали, что медицинские карты, подтверждающие назначения врача и содержащие информацию об истории болезни, были безвозвратно изъяты в 2019 году УМВД России по Центральному району СПб из медицинских учреждений.

В итоге суд взыскал в пользу истцов чуть больше 1,5 миллиона рублей, вместо 5,5 миллионов, которые хотели пострадавшие. Выплаты взысканы с администрации Центрального района.