Новые меры поддержки экономики и горожан, пострадавших из-за коронавируса, приняли в Санкт-Петербурге

Принят третий пакет мер поддержки экономики и содействия занятости граждан Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге приняли третий пакет мер поддержки экономики и содействия занятости граждан, которые пострадали за время эпидемии коронавируса. Документ в понедельник, 2 ноября 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов.

- Из-за пандемии пострадали многие отрасли экономики, выросло количество людей, потерявших работу. На этот момент в службе занятости зарегистрировано 106 тысяч безработных, обратились в службу за получением этого статуса 114 тысяч петербуржцев. Наша задача — стабилизировать ситуацию и вернуть ее к докризисному уровню, а также поддержать петербуржцев, - отметил градоначальник.

В новый пакет входят 29 мероприятий. В частности, планируется возмещать работодателям часть расходов на оплату труда, если они берут на себя организацию общественных работ.

Также город продлит действие введенных налоговых и имущественных льгот и расширит категории организаций, которые могут их получить.

До 1 января 2024 года будут действовать налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались впервые.