МЧС предупреждает о шквальном ветре поздним вечером в Ленобласти

МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленобласти из-за сильного ветра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС выпустили штормовое предупреждение из-за надвигающегося шквального ветра в Ленобласти. Порывы стихии будут достигать мощной скорости – до 20 метров в секунду. По словам Гидрометцентра России, это очень близко по силе со штормовым ветром.

- 2 ноября, начиная с 21:00 и до полуночи, в Ленинградской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра от 15 до 20 м/с. Из-за этого повышается вероятность ДТП и происшествий на транспорте в воздухе, на акваториях и железной дороге. Возрастает вероятность повреждений линий электропередач, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели советуют при таких, мягко говоря, неблагоприятных условиях обходить на улице различные шаткие конструкции вроде рекламных щитов, а также деревья. В лес заходить строго запрещено, то же самое касается и выхода на воду. Дома следует плотно закрыть окна.

Напомним, что ненастье ждут и в Санкт-Петербурге. Вот только мощный ветер будет не такой сильный, как в Ленобласти – только до 17 м/с.