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Беглов допустил введение жестких запретов по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Как сообщил губернатор Северной столицы, в городе критически много заболевших COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов анонсировал введение жестких ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге при условии непрекращающегося роста заболеваемости.

Александр Беглов анонсировал введение жестких ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге при условии непрекращающегося роста заболеваемости.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил введение жестких ограничений по коронавирусу в городе. Градоначальник не доволен ежедневным ростом заболеваемости инфекцией в Северной столице – за последние сутки COVID-19 выявили у 923 человек, хотя 1 октября таковых было лишь 285.

- Заболевших стало критически много. Если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будут повсеместно использовать средства защиты, то придется вводить жесткие ограничения. Каждый должен научиться жить в новых условиях и быть ответственным по отношении к окружающим и близким, - отметил Беглов в обращении к петербуржцам на «Радио России».

Добавим, что эксперты прогнозируют пик пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге на конец новогодних каникул. В связи с этим «Комсомолка» узнала, как провести праздничные дни в безопасности.