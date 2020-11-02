Беглов допустил введение жестких запретов по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Александр Беглов анонсировал введение жестких ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге при условии непрекращающегося роста заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил введение жестких ограничений по коронавирусу в городе. Градоначальник не доволен ежедневным ростом заболеваемости инфекцией в Северной столице – за последние сутки COVID-19 выявили у 923 человек, хотя 1 октября таковых было лишь 285.

- Заболевших стало критически много. Если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будут повсеместно использовать средства защиты, то придется вводить жесткие ограничения. Каждый должен научиться жить в новых условиях и быть ответственным по отношении к окружающим и близким, - отметил Беглов в обращении к петербуржцам на «Радио России».

Добавим, что эксперты прогнозируют пик пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге на конец новогодних каникул. В связи с этим «Комсомолка» узнала, как провести праздничные дни в безопасности.