Комздрав назвал условия для госпитализации с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Названы условия, при которых больного коронавирусом петербуржца может забрать "скорая" в стационар. Фото: Артем КИЛЬКИН

В комздраве перечислили условия, при которых любого петербуржца, заболевшего коронавирусом, могут госпитализировать в инфекционный стационар. По словам главы отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета Ларисы Соловьевой, решение всегда за доктором. Однако госпитализация точно ждет тех, кто проживает в коммуналке или общежитии и не может изолироваться.

- А если говорить о простых симптомах при госпитализации, то это температура выше 38 градусов, которая держится некоторое время. Это возраст пациента, если человеку 65 лет и выше или ребенок до 3 лет. Также госпитализировать могут при дополнительном наличии сахарного диабета, гипертонии и других хронических заболеваний. Измеряется показатель насыщения крови кислородом, - рассказала Лариса Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что в Северной столице резко выросло число ежедневных госпитализаций.