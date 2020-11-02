Беглов подарил велосипед школьнику, спасшему девочку и собаку из ледяной реки

Петербургский школьник Семен Уваров, спасший девочку и собаку из холодной реки, получил велосипед. Фото: Смольный

Школьнику из Санкт-Петербурга, который спас девочку и собаку из ледяной реки в Колпино в феврале 2020 года, подарили велосипед. Напомним, ранее Семена Уварова наградили медалью «За проявленное мужество». Но губернатор Александр Беглов дополнительно поручил порадовать подростка двухколесным транспортом.

- Глава администрации Колпинского района вручил ученику 401 школы велосипед и поблагодарил его за смелость и находчивость. Отдельное спасибо предназначалось родителям и учителям мальчика-героя, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что Семен Уваров занимается спортивным туризмом и готов к экстремальным ситуациям. Минувшей зимой во время вечерней прогулки он заметил барахтающуюся девочку и собаку в проталине. Мальчик признается, что сработал на автомате – скинул куртку и ринулся в воду. По его словам, в таких ситуациях главное не паниковать, что у него блестящего получилось.