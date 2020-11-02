Пожизненный запас шампуня для человека потратили на уборку ЗСД

ЗСД подвел итоги сезона по очистке и ремонту магистрали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эксплуатационные службы ЗСД подвели итоги планового обслуживания в текущем сезоне 2020 года, с весны по осень. Например, для уборки магистрали понадобилось 450 литров шампуня, что является для человека пожизненным запасом. Также службам понадобилось 8 тысяч кубических метров воды, что чуть больше объема трех олимпийских бассейнов.

- За сезон на ЗСД поменяли 377 светильников. А общая площадь метало- и железобетонных конструкций магистрали, на которых восстановили лакокрасочное покрытие, соизмерима с целым футбольным полем – почти 7 тысяч квадратных метров. Помимо этого в течение летнего сезона 2020 года в ЗСЖ уложили больше 200 тысяч «квадратов» нового асфальтобетона и полностью устранили колейность, - делятся в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

Добавим, что рабочие не забыли и про замену дорожной разметки, общая длина нанесения которой составила 472 километра.