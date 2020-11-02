Петербуржцам, потерявшим работу из-за коронавируса, предлагают пройти переподготовку по 48 профессиям

Для безработных петербуржцев открыли переподготовку по 48 профессиям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 3 тысяч петербуржцев, потерявших работу во время пандемии коронавируса, смогут пройти переподготовку по 48 профессиям до конца 2020 года. Деньги на обучение пойдут из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина. Всех желающих ждут в Центре опережающей профподготовки. При этом помощь предлагается не только безработным.

- Программа переподготовки открыта и для сотрудников, попадающих под сокращение, и для недавних выпускников вузов и колледжей, чья специальность оказалась невостребованной. Подробную информацию можно получить на сайте copp78.ru, - передает пресс-служба Смольного.

По данным за октябрь 2020 года, в Санкт-Петербурге проживает почти 107 тысяч официально зарегистрированных безработных. Наиболее востребованными профессиями на рынке труда являются IT, графический и инженерный дизайны, а также сварочные технологии. Как раз обучение по данным направлениям есть в 27 городских центрах образования.

Добавим, что в Северной столице возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов во время пандемии.