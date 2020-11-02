Петербуржец получил 2 года колонии за изощренное ограбление гомосексуалиста

Петербуржца посадили на 2 года в колонию за ограбление гомосексуалиста. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец сядет на два года в колонию общего режима за ограбление гомосексуалиста. Суд установил, что злоумышленник угрожал своему приятелю ножом, после чего связал его руки и ноги проводом от удлинителя, а затем избил. Пострадавшему удалось освободиться, и он тут же получил удар ножом по левой руке. Тут преступник решил действовать уже наверняка и связал знакомого веревками. Затем грабитель потратил пару минут на поиски ценностей и сбежал.

При этом злоумышленник признал вину частично и сообщил, что познакомился с пострадавшим в ночном клубе на Думской. Тот довольно быстро пригласил его в гости, где, по словам преступника, начал приставать к нему и лезть к ширинке джинсов. Когда злоумышленник, ответил отказом, гомосексуалист якобы первым схватился за нож.

- По данным следствия, грабитель завладел имуществом потерпевшего на сумму 44 тысячи рублей. Кроме наказания в виде лишения свободы с преступника взыскали 6 тысяч рублей в пользу ОМС, - подытожили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.