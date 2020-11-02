Инклюзивная детская площадка появилась в Пулковском парке

В Пулковском парке построили инклюзивную детскую площадку. Фото: администрация Московского района

В Пулковском парке открыли инклюзивную детскую площадку. Инициатором стала местная жительница Татьяна Иванова, ее проект победил в конкурсе «Твой бюджет» прошлого года. На все про все потратили 2,9 млн рублей. Некоторые горожане жаловались, что старые горки и качели были не приспособлены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Надеемся, что расстояние от края ската горки до земли не слишком большое для ребят на колясках. Фото: администрация Московского района

- Теперь площадку благоустроили: песок заменили мягким безопасным покрытием, к существующему оборудованию добавили игровые и спортивные снаряды для маломобильных детей. Сейчас высота и ширина качелей, горок и других конструкций позволяет пользоваться ими ребятам на инвалидных колясках, - рассказывают в пресс-службе администрации Московского района Санкт-Петербурга.

Добавим, что чаще всего в рамках проекта «Твой бюджет» горожане меняют в лучшую сторону транспортную инфраструктуру и ЖКХ, а также благоустраивают или создают спортивные и детские площадки.