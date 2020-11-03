Расходы петербургских семей упали на 14% из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге резко упали расходы семей во время пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Расходы семей из Санкт-Петербурга сократились на 13,7% во втором квартале 2020 года, то есть как раз во время прошлого пика пандемии коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили аналитики консалтинговой компании «Финэкспертиза».

- Во втором квартале 2020 года расходы петербургских семей составили почти 24 тысячи рублей в месяц, - гласит свежая статистика экспертов.

Причем по России это далеко не антирекорд. В Севастополе, например, расходы урезались на 70%, в Орловской области – на 30%, а в Москве – на 23,5%.

Эксперты отмечают, что теперь семьи экономят на гостиницах, кафе и ресторанах (минус 83%), а также на отдых вне дома и культурных мероприятиях (минус 53%).

- Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 года. Во время первой волны пандемии они показали наиболее резкое за историю кризисов падение, обрушившись сразу на 13% вслед за доходами, - отмечает президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.