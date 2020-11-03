Сильный ветер, дожди и до +10 градусов обещают в Санкт-Петербурге 3 ноября

Во вторник в Петербурге будет дождливо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветрено и дождливо будет в Санкт-Петербурге в наступивший вторник. При этом синоптики прогнозируют и потепление. Температура поднимется сразу на 5-6 градусов выше средней климатической нормы. Спасибо за это надо сказать теплому атмосферному фронту, пришедшему с запада.

- 3 ноября ожидается облачная погода. Утром и днем небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура в течение дня составит +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге уже ветрено, но это сильнее всего заметно в прибрежных районах города. Порывы южных направлений достигают 5-11 метров в секунду. Зато тепло. Термометры показывают 8,1 градуса.

Давление держится на уровне 765,7 мм ртутного столба, а влажность составляет 81%.