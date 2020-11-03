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Происшествия

«Газель» бахнула и сгорела во дворе дома на проспекте Обуховской обороны

Вместе с ней обгорели и стоявшие рядом машины
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Во дворе дома на Обуховской обороны сгорела "Газель". Фото: vk.com/spb_today

Во дворе дома на Обуховской обороны сгорела "Газель". Фото: vk.com/spb_today

Сильный пожар возник ночью 3 ноября во дворе одного из жилых домов на проспекте Обуховской обороны. Здесь внезапно вспыхнула, а потом и сильно «бахнула» припаркованная «Газель».

- Взорвалась «Газель» во дворе проспекта Обуховской обороны д. 144.Рядом машины тоже обгорели, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Они отмечают, что машина ездила на газу и у нее, скорее всего, именно газовый баллон и взорвался.

Пламя охватило весь автомобиль и приехавшим на вызов пожарным оставалось лишь спасать соседние легковушки.

- Автомобиль марки «Газель» выгорел по всей площади. В автомобилях «Фольксваген» и «Ниссан» обгорели багажный отсек и салон. В 05:26 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

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