«Газель» бахнула и сгорела во дворе дома на проспекте Обуховской обороны

Во дворе дома на Обуховской обороны сгорела "Газель". Фото: vk.com/spb_today

Сильный пожар возник ночью 3 ноября во дворе одного из жилых домов на проспекте Обуховской обороны. Здесь внезапно вспыхнула, а потом и сильно «бахнула» припаркованная «Газель».

- Взорвалась «Газель» во дворе проспекта Обуховской обороны д. 144.Рядом машины тоже обгорели, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Они отмечают, что машина ездила на газу и у нее, скорее всего, именно газовый баллон и взорвался.

Пламя охватило весь автомобиль и приехавшим на вызов пожарным оставалось лишь спасать соседние легковушки.

- Автомобиль марки «Газель» выгорел по всей площади. В автомобилях «Фольксваген» и «Ниссан» обгорели багажный отсек и салон. В 05:26 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.