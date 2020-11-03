Каршеринг пробил забор и влетел в гаражи на углу Пятилеток и Ворошилова

"Смарт" пробил забор и улетел в гаражи. Фото: vk.com/spb_today

Очередной «подвиг» водителей каршеринга заставил удивиться жителей Санкт-Петербурга. На этот раз прокатная машина не просто попала в ДТП, она пробила забор и влетела на территорию гаражного кооператива. При этом все это проделал не обычный «Фольксваген» или «Хендэ», а дорогой, но маленький «Смарт». По словам очевидцев, человек, сидевший за рулем, был нетрезв.

- Пьянь на каршеринге залетел на территорию гаражей, прямо с перекрестка Пятилеток и Ворошилова. На ногах еле стоял, был не в адеквате. С ним еще девушка была, но она убежала, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, все произошло после полуночи 3 ноября. На место почти моментально прибыли все экстренные службы. Водителя машины задержали.

Теперь ему предстоит не только оплатить штрафы и лишиться прав, если они вообще есть, но и компенсировать ущерб за разбитый вдребезги «Смарт». А стоит такая машинка около миллиона.