Власти Петербурга не будут убирать шемякинского Петра из Петропавловской крепости

За 30 лет шемякинский Петр стал частью Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга не планируют убирать статую Петра I из Петропавловской крепости. Творение Михаила Шемякина, которое не нравится экскурсоводу Вере Смирновой, пришлось по душе туристам. Да и сам монумент за почти 30 лет уже как-то сросся с Петропавловкой.

- В настоящее время указанный объект стал неотъемлемой частью ансамбля Петропавловской крепости и пользуется большой популярностью у посетителей музея. Учитывая вышеизложенное, комитет не видит оснований для демонтажа памятника или его переноса в другое место, - рассказали ТАСС в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Там отметили, что ежегодно Петропавловскую крепость посещают около двух миллионов человек и многие из них фотографируются с шемякинским Петром.

А установить саму статую, напомним, предложил академик Дмитрий Лихачев. Его инициативу подержал мэр Петербурга Анатолий Собчак.

Нарочито гротескная фигура Петра I – руки, ноги и туловище увеличено относительно головы в 1,5 раза – находится в крепости с 1991 года.