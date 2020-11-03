Больше 30 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирус за сутки

Больше 30 тысяч проверили на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 30 тысяч человек сделали тесты на наличие коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Такие данные приводит Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19» в городе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 663 человека. Под медицинским наблюдением находится 4253 горожанина. Из них 57 - в обсерваторе, 1894 - контактные, 2302 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Городской единой справочной службой «122» обработано 825 звонков по вопросам, связанным с коронавирусом. И число обращений растет с каждым днем.

При этом помощь горожанам оказывают 682 петербургских волонтера. За сутки им поступило 884 заявки, из которых 817 выполнено, а остальные в работе. Напомним, что заявки на оказание помощи принимают по номеру «горячей линии»: 8-800-200-34-11.