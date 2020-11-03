Петербуржцы рассказали, когда меняют резину на машинах и как ее выбирают

Петербуржцы рассказали, когда они "переобуваю" машины на зиму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приближается зима, а значит водители Санкт-Петербурга отправляются на шипомонтажки, чтобы "переобуть" свои автомобили. Во вторник, 3 ноября 2020 года, автомобилисты города поделились тем, когда они меняют резину и как ее выбирают.

- 76 процентов опрошенных ориентируются на погодные условия. Из них 9 процентов меняют шины при температуре воздуха днем до 5-7 градусов, еще 26 процентов - когда плюс 2-4 градуса, 28 процентов - до 0-1 градусов, 13 процентов автомобилистов "переобувают" резину, когда температура становится отрицательной, а остальные 8 процентов - когда выпадает первый снег, - говорится в исследовании Авито Авто.

Что касается, какие шины лучше выбрать на зиму, то большинство петербургских автомобилистов - 77 процентов опрошенных - предпочитают шипованную резину, остальные пользуются "липучкой". При выборе конкретной модели зимних шин, петербуржцы ориентируются в первую очередь на их технические характеристики и стоимость – эти критерии назвали определяющими 59 процентов и 57 процентов опрошенных, соответственно.