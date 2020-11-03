Петербуржец «угнал» три товарных вагона у бизнес-леди из Москвы

Петербуржец похитил три товарных вагона у московской бизнес-вумен. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бизнес-леди из Москвы обвинила петербургского предпринимателя в «угоне» ее…товарных вагонов. Мужчина взял вагоны в аренду, поначалу исправно платил за нее, а потом переоформил транспорт на фирмы-однодневки.

- После этого бизнесмен продал вагоны третьим лицам. Деньги, полученные от незаконной сделки, он перевел на расчетный счет своей собственной компании, - сообщает пресс-служба северо-западного Управления на транспорте МВД России.

Мужчину задержали, вагоны нашли. Экспертиза установила, что стоимость похищенного составила 2 миллиона 700 тысяч рублей.

В отношении коммерсанта завели уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» «Легализация (отмывание) денежных средств». По каждой из статей максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. До суда коммерсанта оставили под подпиской о невыезде.