Еще 944 человека заболели коронавирусом в Петербурге на 3 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Северная столица установила два новых рекорда за время пандемии. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 ноября 2020 года составило 944 человека. На сегодня это самое большой показатель с начала эпидемии, как первой, так и второй волн.

- За время время эпидемии коронавируса в Петербурге заболели уже 64 139 человек. Полностью выздоровели 39 920 человек, из них 484 были выписаны за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также рекорд установила и статистика летальных случаев. За последние сутки в Петербурге подтвердили сразу 59 смертей. Это самое большое число с 27 июля, когда было зарегистрировано 57 летальных исходов.

Напомним, что губернатор Александр Беглов заявил, что в городе уже стало критически много зараженных. Если рост продолжится и петербуржцы не будут соблюдать меры безопасности, то правительство введет жесткие ограничения.