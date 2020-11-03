Больше 20 тысяч - число петербуржцев, находящихся в активной фазе болезни

Еще 944 человека заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число петербуржцев, находящихся в активной фазе коронавируса превысило 20 тысяч человек. Такого уровня заболевших с начала пандемии в городе еще не фиксировалось. Одновременно ставятся рекорды и по суточной заражаемости. В Смольном эти цифры называют «критическими».

- Мы перешли отметку в 900 заболевших в сутки. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования и повсеместно использовать средства защиты, то придется вводить жесткие ограничения, - заявил губернатор Северной столицы в традиционном радиообращении.

Отметим, что по данным федерального Оперативного штаба, на 10:40 утра 3 ноября в Петербурге в активной фазе заболевания находятся 20 287 горожан.

За сутки к их числу прибавилось 944 человека. При этом выздоровели лишь 484 пациента. Также зафиксированы еще 59 смертельных исходов. Это также рекордный показатель, но он обусловлен тем, что здесь сложены данные за выходные и понедельник.