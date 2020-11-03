Рекордное число смертей от коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге 3 ноября 2020 года

Коронавирус установил новый рекорд по смертности в Петербурге 3 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия бьет все возможные рекорды в Северной столице. Во вторник, 3 ноября 2020 года, оперативный штаб зафиксировал самое большое количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурга за время всей эпидемии начиная с марта. Так, за последние сутки в городе скончались еще 59 человек.

- Всего с начала пандемии в Петербурге умерли от коронавируса 3 932 человека, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Ранее рекорд по смертям был установлен еще в "первую" волну коронавируса. 27 июня комитет по здравоохранению подтвердил 57 летальных случаев.

Отметим, что Петербург занимает печальное второе место по смертности. Выше коэффициент только у Чеченской республики.

Всего за время пандемии коронавируса в Петербурге заболели 64 139 человек (+944 за последние сутки), из них полностью выздоровели 39 920 пациентов (+484 за сутки).