Парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения 3 ноября

Нижний парк и парк Александрия в Петергофе закрыли в связи со штормовым предупреждением Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер бушует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с ночи вторника, 3 ноября 2020 года. В связи с этим дирекция знаменитого парка-заповедника Петергоф приняла решение закрыть сады, чтобы избежать возможных инцидентов. Об этом официально сообщила пресс-служба парков.

- 3 ноября в связи со штормовым предупреждением парки Петергофа, Ораниенбаума и Александрии закрыты, - сообщили в Петергофе.

Тем не менее, посетить роскошные дворцы у петербуржцев и гостей города получится. Музеи Большого петергофского дворца продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что накануне МЧС Петербурга предупредило горожан об усилении ветра. Так, по данным спасателей, ураган будет бушевать весь вторник. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Направление при этом теплое - южное и юго-западное.