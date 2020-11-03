Два юриста обокрали петербургскую пенсионерку на 800 тысяч рублей

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество в отношении петербургской пенсионерки под видом оказания юридических услуг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла крупное мошенничество, в котором подозреваются двое работников юридической фирмы. Во вторник, 3 ноября 2020 года, правоохранители рассказали о задержании 27-летней женщины и 26-летнего мужчины, которые взяли у петербургской старушки 800 тысяч рублей, но обещанных услуг не предоставили.

- 29 октября в полицию обратилась 73-летняя женщина, которая рассказала, что обратилась в юридическую фирму за услугами по взысканию денежных средств после оказания некачественных работ по ремонту ее квартиры. За это она заплатила 800 тысяч рублей, однако помощи так и не получила, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

По имеющейся информации, мошенники заключили в пенсионеркой договор, который формально имеет юридическую силу, однако подписан от имени юридического лица, оформленного на номинального директора.

Сами же подозреваемые на допросе рассказали, что решили воспользоваться пожилым возрастом клиентки и обмануть ее. При этом деньги они забрали себе, а не положили в кассу фирмы.

Сейчас продолжается расследование, возбуждено уголовное дело.