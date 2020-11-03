77 207 петербургских организаций получили QR-коды для работы во время карантинных ограничений

Больше 77 тысяч предприятий Петербурга получили QR-коды. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Петербургские бизнесмены стали вдвое активнее запрашивать QR-коды, дающие право работать во время режима особого карантинного режима, вызванного коронавирусом. Заветные разрешения получили еже больше 70 тысяч городских предприятий.

- На 1 ноября в Петербурге обследованы на предмет выполнения требований безопасности 23 780 организаций потребительского сектора. QR-код получили 77 207 организаций, что на 85% больше, чем по состоянию на 19 октября, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что согласно изменениям в постановление правительства Санкт-Петербурга, принятым 26 октября, все предприятия города, в том числе ИП, кроме перешедших на удаленную работу, должны получить уникальный QR-код, который свидетельствует о соответствии карантинным нормативам и требованиям Роспотребнадзора.

При отсутствии такого кода, предприятие не имеет права работать и может получить крупный штраф.