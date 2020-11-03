Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем народного единства Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, поздравили горожан с праздником. Члены правительства Северной столицы напомнили о том, что именно сплоченность людей всегда помогала в преодолении многих трудностей.

- Высокая ответственность за судьбу Отечества и любовь к родному городу, сплоченность и беспримерное мужество помогли ленинградцам выстоять в страшные годы блокады и победить врага, - отметил Беглов. - Память о великих подвигах отцов и дедов, традиции общего действия скрепляют российское государство и дают нам прочную основу для воспитания молодого поколения.

Градоначальник также добавил, что сегодня, в условиях пандемии коронавируса, способность людей объединяться помогает городу и стране бороться с инфекцией, сберегать тысячи жизней.

- В праздничный день 4 ноября желаем всем мира, добра, новых жизненных и трудовых свершений.