Прокуратура утвердила обвинение охраннику из Пулково, который развращал девочек в соцсетях

Охраннику из Пулково грозит до 8 лет за развращение подростков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника из аэропорта Пулково, который, чтобы скоротать время, прямо на рабочем месте развращал девочек-подростков. Делал он это через соцсети и мессенджеры.

- Используя свой мобильный телефон, знакомился с несовершеннолетними девочками через мессенджер WhattsApp и социальную сеть ВКонтакте. вел с ними переписку, аудио и видео переговоры и понуждал их к совершению развратных действий с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, - сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Летом 2020 года мужчину задержали. На него завели дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия». Причем одной из девочек не было 16, а второй – даже 14 лет, что особенно жестко карается законом.

Теперь охраннику-развратнику «светит» до восьми лет лишения свободы.