Артиллерийский снаряд времен войны нашли у дома на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

Немецкий военный снаряд нашли на Московском проспекте в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге спустя 75 лет с окончания Великой Отечественной войны продолжают находить ее отголоски. Так, вечером в понедельник, 2 ноября 2020 года, около 19:30 часов в дежурную часть управления Росгвардии поступил звонок о том, что в Московском районе обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Территорию оцепили и стали дожидаться приезда специалистов.

- Находка была сделана по время работу по благоустройству территории за домом 129 по Московскому проспекту. В земле лежал некий ржавый предмет, напоминающий снаряд, - сообщили в Росгвардии.

О своей находке работники сразу же сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН. Они осмотрели снаряд. Оказалось, что в земле хранился 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, предположительно, от немецкого зенитного орудия "восемь-восемь" времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас был в состоянии сильной коррозии, однако все еще представлял опасность. Специалисты аккуратно обезвредили его и вывезли на специальный полигон для уничтожения.