Студент петербургского медуниверситета имени Павлова погиб в боях в Карабахе

Студент Первого меда погиб в Карабахе. Фото: vk.com/1spbgmuofficial

Студент петербургского Первого меда – медицинского университета имени Павлова, погиб в Карабахе. 25-летний пятикурсник был призван на службу как военный врач и оказался на передовой. Там он и попал под обстрел.

- С прискорбием сообщаем, что 23 октября не стало студента нашего Университета Андраника Навояна. Учась на 5 курсе лечебного факультета, Андраник был призван на службу в армию. Спасая раненных в Нагорном Карабахе, Андраник погиб, получив тяжелое осколочное ранение, - сообщается на страничке ВКонтакте медуниверситета.

Как пишут в соцсетях сокурсники и друзья погибшего, причиной гибели молодого человека стал осколок снаряда, пробивший легкие.

Известно, что Андраник Навоян учился в Первом меде на кардиохирурга.

Напомним, что активные боевые действия в Нагорном Карабахе вощобновились в конце сентября 2020 года. С этого времени противоборствующие стороны Карабаха и Армении с одной стороны и Азербайджана с другой стороны понесли серьезные потери в технике и живой силе.