Самое теплое 3 ноября за последние 50 лет зафиксировали в Санкт-Петербурге

3 ноября 2020 года установило рекорд тепла в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге продолжает удивлять и бить все возможные рекорды. Во вторник, 3 ноября 2020 года, температура воздуха днем поднялась до 10 градусов выше нуля, что достаточно необычно для последнего осеннего месяца.

- Сегодня будет самое теплое 3 ноября за 50 лет наблюдений, - сообщил сервис "Яндекс".

На 14 часов в Петербурге зафиксировано 10 градусов тепла. Однако из-за высокой влажности воздуха - до 86 процентов - температура ощущается лишь как плюс 5 градусов.

Небо плотно затянуто облаками, так что солнечные лучи практические не проникают через это "покрывало". Ветер умеренный - 6,6 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Напомним, что из-за штормового предупреждение, которое объявило накануне МЧС, парки Петергофа, Ораниенбаума и Александрии закрыты для посещения. Однако музеи в дворцах работают в штатном режиме.