Азмун, Дриусси, Малком и Мусаев не сыграют за «Зенит» против «Лацио»

В завтрашней игре проигрывать "Зениту" никак нельзя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минимум четверо игроков основного состава не смогут помочь «Зениту» в игре против «Лацио», которая пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. О состоянии команды перед третьим матчем группового этапа Лиги Чемпионов рассказал тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

- Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Мусаев также получил повреждение. Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов УЕФА. Это игроки, которые действительно не смогут помочь нам завтра, - приводит слова на ставника пресс-служба сине-бело-голубых.

Из хороших новостей модно отметить отдохнувшего после игры с «Химками» Дзюбу – капитан точно сыграет, а также Вендела и Барриоса. Ракицкий, замененный в подмосковном матче из-за недомогания, также наверняка выйдет на поле. Без него будет совсем тяжко в обороне.

Но «Зенит» в любом случае надо играть на победу, ведь при ином раскладе, имея уже два поражения, петербуржцам в еврокубках вообще ничего не светит.