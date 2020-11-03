Петербургский ДК им.Горького стал Дворцом искусств Ленинградской области

ДК имени Горького стал Дворцом искусств Ленинградской области. Фото: Пресс-служба депутата Дениса Четырбока

У Ленинградской области официально появился свой Дворец искусств. В него переименовали бывший петербургский Дом культуры имени Горького. Его область выкупила у Федерации профсоюзов России, которой было накладно содержать такой крупный объект.

- 3 ноября здесь состоится первый совместный онлайн концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» и театра «На Васильевском», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что в 2018 году депутаты петербургского Заксобрания просили выкупить ДК Горького губернатора Георгия Полтавченко, чтобы спасти Дом культуры от превращения в очередной вещевой рынок. Затем такой же запрос пришел и Александру Беглову. Однако глава города ответил, что 650 миллионов - слишком большие траты.

После этого, весной 2019-го, с предложением купить здание выступил глава Ленинградской области. Теперь бывший ДК Горького окончательно стал Дворцом искусств.