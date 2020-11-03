Смольный в два раза урезал бюджет на праздничное оформление Санкт-Петербурга к Новому 2021 году

Стало известно, сколько потратят на новогоднее оформление Санкт-Петербурга к 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приближается Новый 2021 год, поэтому вскоре Санкт-Петербург украсят праздничными гирляндами и елками. Однако, как стало известно во вторник, 3 ноября 2020 года, новогоднее оформление в этом году будет не таким пышным, как обычно. На убранство города в этот раз потратят 110 миллионов рублей - это почти в два раза меньше, чем годом ранее.

- Весомая часть этой суммы уйдет на украшение ключевых достопримечательностей города. Согласно информации в Единой информационной системе в сфере закупок, на украшение Дворцовой площади потратят 13 миллионов рублей. Еще 12,5 миллионов уйдет на праздничное убранство Дворцового моста, - пишут "Невские новости".

При этом администрациям районов Петербурга придется самим искать деньги на украшения. Известно, что на сегодняшний день торги по контракту на праздничное оформление провели всего пять районов из восемнадцати. Самую большую сумму выделил Невский район - 18,5 миллионов рублей. А Кронштадт решил украсить только здание районной администрации за 200 тысяч рублей.