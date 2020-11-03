Решение о дистанционке для петербургских школьников примут в ближайшие дни

Перед школьниками вновь замаячила дистанционка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургских школьников все же могут отправить на столь нелюбимую мим и их родителями дистанционку. Несмотря на то, что пока удаленный режим обучения не объявлен – 9 ноября дети выйдут с каникул как обычно, однако растущая суточная заболеваемость заставляет принимать меры. Обсуждать варианты будут в ближайшем времени.

- В ближайшие несколько дней должно состояться большое совещание с участием Комитета по образованию, представителей Роспотребнадзора, родительского комитета и т.д., в ходе которого могут принять решение о дальнейшем формате образования, - рассказали газете «Петербургский дневник» в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной.

Отметим, что каникулы в Смольном рассматривали как для роста заболеваемости. Пока дети сидят по домам, шансов заразиться меньше. Но 2 ноября губернатор Александр Беглов отметил, что уровень суточной заражаемости стал «критическим»

Впрочем, пока петербургское управление Роспотребнадзора не давало предписания о полном переводе детей на удаленку.