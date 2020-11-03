Мотоциклист с пассажиром разбились насмерть в ДТП с "Ауди" в Ленинградской области

Два человека погибли в ДТП мотоцикла и "Ауди" в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области, в Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Около трех часов дня во вторник, 3 ноября 2020 года, на одном из перекрестков в Кипени мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем "Ауди". Как рассказывают в социальной сети очевидцы, на двухколесном транспорте в этот момент были водить и пассажир. Оба погибли.

- На мотоцикле ребята летели на мигающий зеленый, хотя надо было тормозить уже. Я подбежал к ним, они были живы, очень много крови правда. Оба без шлемов, - рассказал свидетель аварии.

Комментаторы в соцсетях рассказывают, что водителем и пассажиром мотоцикла были парень с девушкой. Предварительно, они погибли. На данный момент на месте работают экстренные службы.

Легковушке тоже не повезло. У машины полностью разбита передняя часть. О состоянии водителя на данный момент ничего не сообщается.