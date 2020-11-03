В Зеленогорске представили концепцию развития пляжа «Золотой»

Таким должен стать пляж "Золотой" в Зеленогорске. Фото: Администрация Курортного района СПб

Власти Курортного района Санкт-Петербурга представили на суд жителей концепцию развития пляжа «Золотой» в Зеленогорске. Основная территория отдыха для горожан и многочисленных туристов, вскоре должна стать комфортнее и современнее.

- Все пожелания жителей рассмотрены и учтены при разработке проектной документации, проработаны с учетом действующих норм и правил проектирования. Представляем вашему вниманию разработанный с учетом результатов проведенных ранее опросов проект благоустройства территории пляжа «Золотой», - сообщает пресс-служба районной администрации.

Там же прикреплена ссылка на форму для голосования, где проделанную проектантами работу можно оценить по 5-балльной шкале. Проголосовать можно до 16 ноября.

Отметим, что объект для благоустройства весной-летом 2020 года выбрали сами жители Курортного района. Они отдали больше семи тысяч голосов, большая часть из которых пришлась на долю главного зеленогорского пляжа.