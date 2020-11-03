Умер народный архитектор России Владимир Попов

Умер заслуженный архитектор России и Петербурга Владимир Попов / Фото: СПбГАСУ

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умер Народный архитектор России, почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Васильевич Попов. На протяжении многих лет он работал в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве города на Неве. Во вторник, 3 ноября 2020 года, Александр Беглов выразил свои соболезнования.

- Ушел из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда-Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города. Среди них – ансамбли Площади Победы и Площади Конституции, станции метрополитена "Обухово" и "Садовая-1", Смольная набережная, памятники Александру Невскому в Усть-Ижоре и на площади перед Александро-Невской лаврой, - отметил губернатор.

Также Беглов напомнил, что Попов много лет преподавал в вузах Петербурга, готовя молодое поколение архитекторов.